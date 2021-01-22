"Слуга народу" Данило Гетманцев звернувся до своїх колег по фракції. Він закликав нардепів сформувати спільну позицію у питаннях щодо Олександра Дубінського.

Гетманцев вважає, що ґрунтовне обговорення дозволить політсилі стати сильнішою. Тому, мовляв, не варто замовчувати ці питання. Такий заклик політик опублікував у своєму телеграм-каналі.

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Народний депутат не шкодував художніх засобів, аби описати ситуацію, яка склалася. Зокрема – зауважив, що "певні групи впливу розіграли навколо Дубінського водевіль".

Він плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску. Зі своїми "рядженими" провокаторами, інтригами й дрімучою драматургією. П'єса розгортається на тлі мертвій мовчання фракції,

– підкреслив Гетманцев.

"Попри особисте ставлення до будь-якого політика, ми завжди повинні залишатися людьми і якнайдовше – командою. Ми сильні єдністю, чесністю та відкритістю", – наголосив він.

"Питання Дубінського": про що мовиться

Суспільство активно обговорює кілька тем, які стосуються Дубінського. Він став одним з українців, які напередодні потрапили під санкції США через втручання у президентські вибори.

Довідка. На сайті Мінфіну США пояснили, що ввели санкції проти 7 громадян України та 4 українських ЗМІ, які пов'язані з Росією та є частиною мережі іноземного впливу.