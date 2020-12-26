Данило Гетманцев вважає, що організатори, які вивели підприємців з протестами у центр Києва, граються в політику. Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової й митної політики наголосив, що протестувальники не йдуть на компроміси.

Гетманцев також порівняв українських підприємців у Польщі та в Україні. Він наголосив, що фіскалізація потрібна Україні. Про це Гетманцев розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Голова комітету Ради з питань фінансів згадав досвід сусідів, зокрема Польщі.

Там теж були мітинги, непогодження, але країна нормально працює, все "вбілу", все класно. Ми туди їдемо. У наших бізнесменів, які там (у Польщі – 24 канал) організовують бізнес, теж не виникає питань, а чому, власне кажучи, вони у Варшаві повинні видавати чек,

– пояснив депутат.

Самі ж організатори акцій наполягають на відсутності зв'язків з будь-якою партією.

Чому ФОПи виходять на протести

Українські підприємці вийшли на вулиці через ініціативу влади щодо обов'язкового запровадження касових апаратів. Це змусить бізнес показувати справжній дохід , щоб платити всі податки.

, щоб платити всі податки. ФОПи вважають, що влада таким чином "утискає їхні конституційні права". Вони виходять на протести й просять їх підтримати.

й просять їх підтримати. Також підприємці не задоволені введенням локдауну з 8 по 24 січня.

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