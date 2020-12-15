Нардеп від "Слуги народу" Герус заразився коронавірусом
Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Герус підхопив коронавірус. Наразі він почувається нормально та перебуває вдома на самоізоляції.
Коронавірус у Геруса
COVID-19 заразилися також дружина та діти нардепа. Про це Герус повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 15 грудня.
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Отримав позитивний тест на COVID-19, почуваюся нормально, перебуваю вдома. Захворіли всією сім'єю, діти переносять найлегше, практично безсимптомно,
– зауважив Герус.
Нардеп також закликав усіх берегтися від вірусу та побажав українцям "36,6".
У кого з українських політиків виявили COVID-19 у грудні
- 7 грудня про інфікування коронавірусом повідомив мер Львова Андрій Садовий. Очільник міста перейшов на дистанційну роботу.
- 9 грудня вірусом заразився міський голова Одеси Геннадій Труханов. 11 грудня політика госпіталізували у лікарню. Він перебував у стані середньої важкості.
- 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що вже 3 дні хворіє на COVID-19. Крім того, вірусом заразилася його 4-річна донька.
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