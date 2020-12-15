Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Герус підхопив коронавірус. Наразі він почувається нормально та перебуває вдома на самоізоляції.

Коронавірус у Геруса

COVID-19 заразилися також дружина та діти нардепа. Про це Герус повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 15 грудня.

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Отримав позитивний тест на COVID-19, почуваюся нормально, перебуваю вдома. Захворіли всією сім'єю, діти переносять найлегше, практично безсимптомно,

– зауважив Герус.

Нардеп також закликав усіх берегтися від вірусу та побажав українцям "36,6".

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