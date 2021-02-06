Герус: 2 енергоблоки аварійно зупинили на електростанціях ДТЕК

Джерело:Телеграм-канал Геруса
На електростанціях групи компаній ДТЕК аварійно зупинили 2 енергоблоки. Такі зупинки позначаються на роботі цілої енергосистеми.
Це сталося у суботу, 6 лютого. Про зупинку заявив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
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Як він повідомив, зупинились такі блоки:
Такі зупинки енергоблоків суттєво ускладнюють роботу енергосистеми, а сьогодні вночі температура впаде до -14 градусів. Тим не менше, системний оператор Укренерго збалансовує ситуацію за рахунок інших джерел,
– написав Герус.
Він запевнив, що всім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії.Увага. Раніше ДТЕК Запорізька ТЕС відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.