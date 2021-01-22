Колишня речниця президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман публічно закликала вшанувати пам'ять ліквідованих терористів так званих "ЛНР" та "ДНР". В ефірі одного з телеканалів Віктора Медведчука вона заявила, що колаборанти також є для держави "своїми" людьми.

Скандальна промова Герман

Свою заяву ексречниця Януковича Ганна Герман зробила 21 січня у прямому ефірі одного з телеканалів Віктора Медведчука, повідомляє 24 канал.

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Перед своїм виступом вона закликала вшанувати жертв пожежі у Харкові, а також всіх загиблих на Майдані.

І тих, хто протестував, і тих 19 правоохоронців, які були вбиті на Майдані. І тих людей, які загинули на Донбасі з однієї й іншої сторони. Всі вони – наші люди,

– заявила Герман.

У відповідь на це хтось із гостей студії уточнив: крім росіян, які прийшли сюди.

Але Герман підтримала Надія Савченко, яка також була запрошена на програму. "Навіть росіян можна пом'янути", – заявила Савченко.

Далі ексречниця Януковича продовжила свою некоректну промову та звинуватила учасників Революції Гідності в начебто організації "збройного перевороту".

Ми повинні думати про майбутнє – як об'єднатися проти тих внутрішніх "терористів", які, скориставшись довірою народу, пограбувавши міліцію, взявши зброю, зробили "державний переворот",

– додала Герман.

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Реакція соцмереж на такі заяви Герман

Цей інцидент обурив українців, які висловили своє незадоволення у мережі.

"КГБешна к***а Ганька Герман підняла і примусила студію вшанувати пам'ять загиблих окупантів бойовиків, що вбивають українців", – написала у фейсбуці Ірина Пугачова.

"Спочатку це чудовисько під темою загибелі людей в Харкові змусило всіх в студії вшанувати пам'ять, зокрема й загиблих на Донбасі з тієї сторони. Так-так, хвилина мовчання за "Моторолою", "Гіві", Захарченком тощо. Добре, хоч героями їх не назвала", – відреагував ветеран війни на Донбасі Олексій Петров.

Заяви Герман на телеканалі Медведчука: відео