Геращенко та Железняк – найактивніші лідери фракцій у Раді: хто пасе задніх
Найактивнішими лідерами фракцій у Верховій Раді у 2020 році були Ярослав Железняк з "Голосу" та Ірина Геращенко з "Європейської Солідарності". Найгірші показники роботи – у Вадима Рабіновича з "Опозиційної платформи – За життя".
У КВУ підрахували показники щодо голосувань Верховної Ради, відвідувань засідань, виступів та кількість зареєстрованих та ухвалених проєктів закону. Про це повідомляє Комітет виборців України у фейсбуці.
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Ірина Геращенко, "Європейська Солідарність":
- Взяла участь у 78% голосувань.
- Виступила 106 разів.
- Була присутня на 86 засіданнях.
- Зареєструвала 51 проєкт закону, 8 з них ухвалили.
Ярослав Железняк, "Голос":
- Відвідав всі пленарні засідання – 89.
- Ухвалено 16 законів за його співавторства.
- Зареєстрував 103 проєкти законів.
- Взяв участь у 74% голосувань.
- Виступив у Раді 101 раз.
Значно гірші показники роботи в Арахамії та Тимошенко
Значно відстає від своїх колег по парламенту Давид Арахамія зі "Слуги народу". Він взяв участь лише у 54% голосувань. Ще нижчий показник у Юлії Тимошенко з "Батьківщини" – 40% голосувань та у Юрія Бойка з ОПЗЖ – тільки 15%.
Антирекорд у колеги Бойка по фракції Вадима Рабіновича. У його здобутках:
- 48 відвіданих засідань.
- 5% голосувань.
- 9 виступів за рік.
- За його співавторства ухвалено лише 2 закони.
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