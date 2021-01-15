Найактивнішими лідерами фракцій у Верховій Раді у 2020 році були Ярослав Железняк з "Голосу" та Ірина Геращенко з "Європейської Солідарності". Найгірші показники роботи – у Вадима Рабіновича з "Опозиційної платформи – За життя".

У КВУ підрахували показники щодо голосувань Верховної Ради, відвідувань засідань, виступів та кількість зареєстрованих та ухвалених проєктів закону. Про це повідомляє Комітет виборців України у фейсбуці.

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Ірина Геращенко, "Європейська Солідарність":

Взяла участь у 78% голосувань.

Виступила 106 разів.

Була присутня на 86 засіданнях.

Зареєструвала 51 проєкт закону, 8 з них ухвалили.

Ярослав Железняк, "Голос":

Відвідав всі пленарні засідання – 89.

Ухвалено 16 законів за його співавторства.

Зареєстрував 103 проєкти законів.

Взяв участь у 74% голосувань.

Виступив у Раді 101 раз.

Значно гірші показники роботи в Арахамії та Тимошенко

Значно відстає від своїх колег по парламенту Давид Арахамія зі "Слуги народу". Він взяв участь лише у 54% голосувань. Ще нижчий показник у Юлії Тимошенко з "Батьківщини" – 40% голосувань та у Юрія Бойка з ОПЗЖ – тільки 15%.

Антирекорд у колеги Бойка по фракції Вадима Рабіновича. У його здобутках:

48 відвіданих засідань.

5% голосувань.

9 виступів за рік.

За його співавторства ухвалено лише 2 закони.

Цікаво! 14 січня комітет з правової політики підтримав ініціативу скорочення кількості нардепів з 450 до 300. За це проголосували 17 з 22 членів комітету.