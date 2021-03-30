У Раді виник конфлікт між "слугами" і "ЄС": Швеця звинуватили в тому, що він п'яний

Парламент 30 березня розглядав питання про засудження подій на протесті за Сергія Стерненка під Офісом Президента. Під час виступу народної депутатки Ірини Геращенко спалахнув конфлікт, вона заявила, що один із парламентарів – п'яний.

У Раді 30 березня говорили про події під ОП. На трибуну з виступом вийшла народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

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Деталі виступу Геращенко

3 години Рада витрачає на цей спектакль і ми бачимо деградацію правоохоронних та силових структур країни, яка займається не тим, чим треба,

– розпочала вона.

Далі Геращенко зазначила, що вона та деякі нардепи, які раніше працювали у політичній журналістиці, пам'ятають, як "за часів Віктора Януковича Україну перетворювали на поліцейську державу".

Після цього спалахнула суперечка між представниками "Слуги народу" та "ЄС", в епіцентрі якої опинився п'ятий президент Петро Порошенко. Згодом у парламентській залі вимкнули мікрофони.

Нардеп заявила, що один з її колег – п'яний

Коли Геращенко продовжила свій виступ, то додала: "раніше думали, що у Раду зайшли нові обличчя, однак насправді це – люди без принципів і правил".

Ті, хто називає державним символом двері (пошкоджені двері ОП – 24 канал), але принижує президента (Петра Порошенка – 24 канал). А у 1 ряді сидить нетвереза людина,

– наголосила нардепка.

Вона уточнила, що прізвище парламентаря "починається на літеру Ш". У зв'язку з цим Геращенко попросила провести нардепу алкотест.

Згодом фотограф Ян Доброносов у фейсбуці зазначив, що мова йде про депутата від "Слуги народу" Сергія Швеця. На що Геращенко у коментарях додала: "Я не просто стверджую, а звернулася до поліції, аби в нього взяли алкопробу".

Сам Швець, як пишуть у телеграмі "Политика Страны", повідомив, що не вживав алкоголь і всі звинувачення безпідставні. "З дуру одна з депутаток про це гавкнула", – сказав Швець.

Виступ Геращенко: дивіться відео

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