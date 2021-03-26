Антон Геращенко стверджує, що протест під Офісом Президента 20 березня від самого початку планувався як насильницька акція. Водночас дякує тим, хто прийшов на акцію з мирними намірами.

Заступник міністра МВС Геращенко зазначив: висловити свою думку може кожен охочий – це конституційне право. Втім не треба вдаватися до насильства.

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Геращенко каже про спланованість ескалації

Перед подіями на Банковій, розповідає Геращенко, мітингарі закликали приєднуватися до акції і брати з собою бинти та джгути. Робили це, за його словами, з натяком на те, що буде бійня. Мета – нібито залякати народ і законно обрану владу.

Його (протест – 24 канал) першочергово планували, як акцію насильства. Метою такого протесту було – залякати народ України та законно обрану владу,

– заявив Антон Геращенко.

Антон Геращенко подякував мирним мітингувальникам. Він запевнив, що МВС буде боронити право громадян україни на мирний протест.

Заступник міністра закликав усіх виходити на вулиці та висловлювати свою думку, як це було на Майдані, якщо виникає така потреба.

Тому я закликаю всіх, хто хоче висловлювати своє конституційне право на мирні мітинги, виходьте на вулиці, як це робили ми на Майдані. Але робіть це мирно, тому що на сьогодні підстав підривати основи державного ладу – немає,

– сказав він.

Протест під Офісом Президента 20 березня: головне

Прихильники Стерненка зібралися під ОП о 19:00. Мирний протест переріс у погром.

Активісти розбили вікна будівлі та обмалювали її фарбами.

Офіс Президента закидали фаєрами, а наостанок пустили феєрверк

Поліція не втручалася у дії протестувальників.

Одразу після акції затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Йому висунули обвинувачення у хуліганстві.

Крім того, бійця "Азову" Євгена Строканя відправили під цілодобовий домашній арешт.

Ще одну підозру оголосили організатору протесту Сергію Філімонову.

Наразі повідомлення про підозру отримали вже 5 людей.

Як виглядав Офіс Президента після протестів: дивіться відео