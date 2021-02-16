Смертність знизиться, – Геращенко про посилення відповідальності за п'яне водіння

Джерело:МВС України
Верховна Рада 16 лютого посилила відповідальність за керування авто в нетверезому стані. Зокрема, нардепи збільшили суми штрафів. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що таким чином смертність на дорогах може зменшитись на 10 – 15%.
Про реакцію Геращенка розповіли у пресслужбі МВС.
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Прийняття даного законопроєкту – це велика перемога і крок вперед. Парламентарі підтримали проєкт закону дещо в обрізаному вигляді, зокрема, не підтримали норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського,
– сказав Геращенко.
Також заступник Авакова наголосив, що нардепи зменшили розмір пропонованого штрафу за перевищення швидкості до 1700 гривень.
Після того, як закон вступить у дію, поліції доведеться ставити знаки, які попереджають про режим контролю швидкості.Важливо! За ухвалення закону проголосували 325 парламентарів, проти були лише 3. Сам законопроєкт потрапив до парламенту ще наприкінці грудня 2029 року.
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Адміністративні арешти у випадках:
Дані з закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху"