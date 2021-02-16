Смертність знизиться, – Геращенко про посилення відповідальності за п'яне водіння

Верховна Рада 16 лютого посилила відповідальність за керування авто в нетверезому стані. Зокрема, нардепи збільшили суми штрафів. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що таким чином смертність на дорогах може зменшитись на 10 – 15%.

Про реакцію Геращенка розповіли у пресслужбі МВС.

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Закон підтримали у дещо "обрізаному" вигляді

Прийняття даного законопроєкту – це велика перемога і крок вперед. Парламентарі підтримали проєкт закону дещо в обрізаному вигляді, зокрема, не підтримали норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського,

– сказав Геращенко.

Також заступник Авакова наголосив, що нардепи зменшили розмір пропонованого штрафу за перевищення швидкості до 1700 гривень.

Після того, як закон вступить у дію, поліції доведеться ставити знаки, які попереджають про режим контролю швидкості.

Які покарання передбачені в законі:

За перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж на 50 кілометрів на годину штраф збільшили з 510 гривень до 1700 гривень.

За залишення місця ДТП, з 255 гривень до 3400 гривень, а також передбачено можливість позбавлення права кермувати авто на строк до 1 до 2 років.

За кермування в стані алкогольного сп'яніння водій повинен сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також його позбавлять права кермувати транспортними засобами строком на 1 рік.

За ухвалення закону проголосували 325 парламентарів, проти були лише 3. Сам законопроєкт потрапив до парламенту ще наприкінці грудня 2029 року.

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Адміністративні арешти у випадках:

за повторне порушення – до 10 діб із позбавленням водійських прав на 3 роки, а також вилучення авто чи без такого;

за третє порушення – до 15 діб з позбавленням водійських прав на 10 років, а також конфіскація авто.

Кримінальна відповідальність – за що:

Якщо потерпілий отримав травми середньої тяжкості – до 3 років із позбавленням водійських прав на строк від 3 до 5 років.

Якщо потерпілий отримав важкі травми – 3 – 8 років із позбавленням водійських прав на 5 – 8 років.

Якщо потерпілий загинув – 5 – 10 років із позбавленням прав на термін від 5 до 10 років.

Якщо жертв кілька – 7 – 12 років ув'язнення із позбавленням прав на термін від 7 до 10 років.

Дані з закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху"