Верховна Рада 16 лютого посилила відповідальність за керування авто в нетверезому стані. Зокрема, нардепи збільшили суми штрафів. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що таким чином смертність на дорогах може зменшитись на 10 – 15%.

Про реакцію Геращенка розповіли у пресслужбі МВС.

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Закон підтримали у дещо "обрізаному" вигляді

Прийняття даного законопроєкту – це велика перемога і крок вперед. Парламентарі підтримали проєкт закону дещо в обрізаному вигляді, зокрема, не підтримали норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського,

– сказав Геращенко.

Також заступник Авакова наголосив, що нардепи зменшили розмір пропонованого штрафу за перевищення швидкості до 1700 гривень.

Після того, як закон вступить у дію, поліції доведеться ставити знаки, які попереджають про режим контролю швидкості.

Важливо! За ухвалення закону проголосували 325 парламентарів, проти були лише 3. Сам законопроєкт потрапив до парламенту ще наприкінці грудня 2029 року.



Дані з засідання Верховної Ради.

Які покарання передбачені в законі:

За перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж на 50 кілометрів на годину штраф збільшили з 510 гривень до 1700 гривень.

За залишення місця ДТП, з 255 гривень до 3400 гривень, а також передбачено можливість позбавлення права кермувати авто на строк до 1 до 2 років.

За кермування в стані алкогольного сп'яніння водій повинен сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також його позбавлять права кермувати транспортними засобами строком на 1 рік.

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Адміністративні арешти у випадках:

за повторне порушення – до 10 діб із позбавленням водійських прав на 3 роки, а також вилучення авто чи без такого;

за третє порушення – до 15 діб з позбавленням водійських прав на 10 років, а також конфіскація авто.

Кримінальна відповідальність – за що:

Якщо потерпілий отримав травми середньої тяжкості – до 3 років із позбавленням водійських прав на строк від 3 до 5 років.

Якщо потерпілий отримав важкі травми – 3 – 8 років із позбавленням водійських прав на 5 – 8 років.

Якщо потерпілий загинув – 5 – 10 років із позбавленням прав на термін від 5 до 10 років.

Якщо жертв кілька – 7 – 12 років ув'язнення із позбавленням прав на термін від 7 до 10 років.

Дані з закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху"