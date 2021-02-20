Понад 4 тисячі п'яних ДТП з постраждалими: Геращенко навів сумну статистику

У 2020 році на дорогах України загинуло понад 3,5 тисячі водії, пасажирів та пішоходів. Водночас у Швеції гине у 8 разів менше людей на кількість населення.

Така ситуація – через кращу дорожню інфраструктуру Швеції, облаштовані пішохідні переходи та світлофори. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, у європейських школах краще виховують повагу до учасників руху. А також, у країнах Європи дуже серйозне покарання за порушення правил дорожнього руху.

Статистика щодо керування у стані сп'яніння

Геращенко навів сумну статистику щодо керування водіями у стані сп'яніння. За 2020 рік поліціянти склали 129 447 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень за статтею 130 КУпАП, з них:

9 456 – вдруге на ту саму особу;

7 904 – втретє на ту саму особу.

Кількість "п'яних" дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, як відзначив міністр – 4 522. Загалом оформили 28 570 адміністративних матеріалів за керуванням водіями транспортних засобів, які були позбавлені права керування за рішенням суду.

Верховна Рада 16 лютого підтримала законопроєкт , відповідно до якого посилюється відповідальність за керування авто у нетверезому стані.

Раніше був лише адміністративний штраф, але після підтримання народними депутатами законопроєкту, тепер тих водіїв, які вдруге або втретє сідають за кермо у стані алкогольного сп'яніння – арештовуватимуть. Також за другий – третій такий випадок – конфісковуватимуть транспортний засіб.

Штраф за водіння без прав

Геращенко відзначив, що після підписання закону, за повторне водіння без прав буде штраф 20 тисяч гривень, а якщо втретє – 40 тисяч гривень з конфіскацією автомобіля.



Посилення відповідальності за керування у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу