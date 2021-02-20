У 2020 році на дорогах України загинуло понад 3,5 тисячі водії, пасажирів та пішоходів. Водночас у Швеції гине у 8 разів менше людей на кількість населення.

Така ситуація – через кращу дорожню інфраструктуру Швеції, облаштовані пішохідні переходи та світлофори. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, у європейських школах краще виховують повагу до учасників руху. А також, у країнах Європи дуже серйозне покарання за порушення правил дорожнього руху.

Статистика щодо керування у стані сп'яніння

Геращенко навів сумну статистику щодо керування водіями у стані сп'яніння. За 2020 рік поліціянти склали 129 447 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень за статтею 130 КУпАП, з них:

9 456 – вдруге на ту саму особу;

7 904 – втретє на ту саму особу.

Кількість "п'яних" дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, як відзначив міністр – 4 522. Загалом оформили 28 570 адміністративних матеріалів за керуванням водіями транспортних засобів, які були позбавлені права керування за рішенням суду.

Важливо! Верховна Рада 16 лютого підтримала законопроєкт, відповідно до якого посилюється відповідальність за керування авто у нетверезому стані.

Раніше був лише адміністративний штраф, але після підтримання народними депутатами законопроєкту, тепер тих водіїв, які вдруге або втретє сідають за кермо у стані алкогольного сп'яніння – арештовуватимуть. Також за другий – третій такий випадок – конфісковуватимуть транспортний засіб.

Штраф за водіння без прав

Геращенко відзначив, що після підписання закону, за повторне водіння без прав буде штраф 20 тисяч гривень, а якщо втретє – 40 тисяч гривень з конфіскацією автомобіля.



Посилення відповідальності за керування у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу