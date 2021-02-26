Гео Лерос заявив про стеження СБУ, але "агент", схоже, "липовий"
Народний депутат Гео Лерос заявив, що за ним стежить "бригада СБУ". Парламентар опублікував фото й відео, які мали б підтвердити цей факт, але "таємний агент" не працює в Службі безпеки вже 7 років.
Джерело:Гео Лерос у фейсбуці
Гео Лерос розповів, що зміг затримати "одного з чекістів". Політик викликав поліцію, а в соцмережах попросив, аби ситуацію прокоментував Володимир Зеленський.
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Як доказ стеження СБУ, депутат опублікував посвідчення співробітника СБУ на ім'я підполковника Євгенія Золотова. Щоправда, навіть на фото помітно, що термін його дії закінчився, ще у 2014 році.
Посвідчення чоловіка, який стежив за депутатом / Фото Гео Лероса
Також у чоловіка було й посвідчення водія, видане неіснуючим ні зараз, ні колись "Ялтійським ВРЕР при УДАІ УГ МВС України в АР Крим". Імовірно, за задумом, це мало бути Ялтинський МРЕВ.
Посвідчення водія Євгенія Золотова / Фото Гео Лероса
Докази стеження за народним депутатом / Фото Гео Лероса
Що кажуть у Службі безпеки
- Служба безпеки України в коментарі "Українській правді" заперечила факт стеження за народним обранцем. Там запевнили, що не мають жодного відношення до людей, які буцімто стежать за Гео Леросом.
- Крім того, в СБУ розповіли, що Євгенія Золотова звільнили зі своїх лав ще у 2014 році – тоді ж, коли й закінчився термін його службового посвідчення.
- У Національній поліції також прокоментували ситуацію. Правоохоронці зазначили, що Золотов так і не зміг пояснити, для чого стежив за Гео Леросом.
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