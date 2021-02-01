У Генштабі попереджають про замовні провокації та підрив обороноздатності: подробиці

У Генштабі Збройних сил попередили про ймовірні "замовні провокації", які можуть підірвати обороноздатність. Тому запевнили, що ЗСУ дотримуються принципів верховенства права.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Зазначили, що євроатлантичні реформи у ЗСУ багатьох не влаштовують. тому що НАТО – це відкритість та прозорість.

До речі Нацрада проведе перевірку телеканалу НАШ після висловлювань Бондаренко про ЗСУ