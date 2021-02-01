У Генштабі попереджають про замовні провокації та підрив обороноздатності: подробиці

1 лютого 2021 , 10:36
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У Генштабі Збройних сил попередили про ймовірні "замовні провокації", які можуть підірвати обороноздатність. Тому запевнили, що ЗСУ дотримуються принципів верховенства права.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Зазначили, що євроатлантичні реформи у ЗСУ багатьох не влаштовують. тому що НАТО – це відкритість та прозорість.

До речі Нацрада проведе перевірку телеканалу НАШ після висловлювань Бондаренко про ЗСУ

Заява Генштабу

У будь-якій цивілізованій країні людина, яка знає про злочин, повинна звернутись до правоохоронців. Натомість втягування військовослужбовців у інформаційні провокації свідчить про замовний характер публікацій.

Звинувачення у корупції та скандальні заяви на адресу керівництва Збройних Сил України є безпідставними та мають ознаки наклепу,
– мовиться в заяві.

До чого можуть призвести такі звинувачення

  • Зауважили, що використання лідерів думок та медіа в інформаційних кампаніях з дискредитації керівництва ЗСУ може призвести до підриву обороноздатності держави під час війни.
  • Тому в Генштабі закликали об’єднати зусилля навколо національних інтересів і безпеки України. Потрібно зосередити їх на боротьбі з державою-агресором Росією.
Зверніть увагу! Раніше волонтери анонсували пресконференцію, яка має відбутись 1 лютого. Спікери хочуть розповісти, як нібито у Генштабі приймають необґрунтовані рішення, всупереч інтересам військових, а також саботують виконання наказів Міноборони.

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