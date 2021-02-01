У Генштабі попереджають про замовні провокації та підрив обороноздатності: подробиці

У Генштабі Збройних сил попередили про ймовірні "замовні провокації", які можуть підірвати обороноздатність. Тому запевнили, що ЗСУ дотримуються принципів верховенства права.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Зазначили, що євроатлантичні реформи у ЗСУ багатьох не влаштовують. тому що НАТО – це відкритість та прозорість.
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У будь-якій цивілізованій країні людина, яка знає про злочин, повинна звернутись до правоохоронців. Натомість втягування військовослужбовців у інформаційні провокації свідчить про замовний характер публікацій.
Звинувачення у корупції та скандальні заяви на адресу керівництва Збройних Сил України є безпідставними та мають ознаки наклепу,
– мовиться в заяві.
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