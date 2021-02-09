Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України

Джерело:Інтерфакс-Україна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову закликав Росію вивести війська зі сходу України та припинити підтрику незаконних збройних формувань на Донбасі.
Про це Столтенберг розповів 9 лютого під час зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем.
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За словами генсека НАТО, країни-члени засуджують незаконну анексію Криму Росією, а також її агресію на Донбасі. Він також підкреслив, що заохочує зусилля, які Україна спрямовує на мирне вирішення конфлікту.
Столтенберг також обговорив зі Шмигалем, як можна посилити партнерство країни з НАТО, та запевнив, що Україна – один з найважливіших і близьких партнерів Альянсу.
Ви надаєте підрозділи для участі у навчаннях та операціях, зокрема в Афганістані та Косово, так само як і у Сили швидкого реагування,
– зауважив Столтенберг.
Й додав, що у НАТО цінують українську прихильність до євроатлантичної безпеки. Саме тому Україна для Альянсу є партнером з розширеними можливостями. Цей статус дозволяє поглиблювати співпрацю. Як приклад він навів підтримку в умовах пандемії COVID-19.
Адже центр НАТО з реагування на надзвичайні ситуації координує доставку медичної допомоги Україні, а союзники використовували український літак, щоб доставляти устаткування.