Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову закликав Росію вивести війська зі сходу України та припинити підтрику незаконних збройних формувань на Донбасі.

Про це Столтенберг розповів 9 лютого під час зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

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За словами генсека НАТО, країни-члени засуджують незаконну анексію Криму Росією, а також її агресію на Донбасі. Він також підкреслив, що заохочує зусилля, які Україна спрямовує на мирне вирішення конфлікту.

Про співпрацю України та НАТО

Столтенберг також обговорив зі Шмигалем, як можна посилити партнерство країни з НАТО, та запевнив, що Україна – один з найважливіших і близьких партнерів Альянсу.

Ви надаєте підрозділи для участі у навчаннях та операціях, зокрема в Афганістані та Косово, так само як і у Сили швидкого реагування,

– зауважив Столтенберг.

Й додав, що у НАТО цінують українську прихильність до євроатлантичної безпеки. Саме тому Україна для Альянсу є партнером з розширеними можливостями. Цей статус дозволяє поглиблювати співпрацю. Як приклад він навів підтримку в умовах пандемії COVID-19.

Адже центр НАТО з реагування на надзвичайні ситуації координує доставку медичної допомоги Україні, а союзники використовували український літак, щоб доставляти устаткування.