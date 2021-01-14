Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що довіряє демократичним інститутам США. Він сподівається на мирний процес передачі влади Джо Байдену.

Крім цього, Столтенберг очікує плідної співпраці із Байденом як наступним американським президентом, про це пише Укрінформ.

Цікаво Капітолій під час інавгурації Байдена охоронятимуть озброєні нацгвардійці

Генсек НАТО підкреслив, що обраний президент США є твердо відданим трансатлантичному співробітництву в Альянсі.

Столтенберг переконаний, що Байден палким прихильником зміцнення співпраці між Північною Америкою та Європою.

Також він знову засудив заворушення у Вашингтоні, які трапилися 6 січня. Він назвав штурм Капітолію шокуючим та неприйнятним.

Всі причетні до тієї "смертоносної атаки" обов'язково мають бути понести відповідальність,

– наголосив норвежець.

Що відомо про штурм Капітолію

Заворушення під будівлею Конгресу США сталися 6 січня. Там саме збиралися оголосити офіційні результати виборів.

Агресивно налаштовані прибічники Трампа намагалися прорватися у будівлю, поліції довелося застосувати силові методи.

В результаті бунту 5 людей загинули, десятки отримали поранення та забиття. Правоохоронці затримали понад 50 порушників.



Що варто знати про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу