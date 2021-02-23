Генпрокурорка відверто брехала, – Устінова про збір підписів за відставку Венедіктової

На тлі вироку активісту Сергію Стерненку депутати від фракції "Голос" почали збір підписів за відставку генпрокурорки Ірини Венедіктової. Водночас відповідну ініціативу вже готові підтримати у інших фракціях.

Найбільше голосів зможуть зібрати під час наступного сесійного тижня. Про це в ефірі повідомила народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова.

До теми "Голос" починає збір підписів за відставку Венедіктової

"Після виступу Венедіктової в парламенті (19 лютого – 24 канал), було дуже неприємно відчуття, тому що генеральна прокурорка відверто брехала", – розповіла Устінова.

У чому полягала сумнівна інформація генпрокурорки

Вона додала, що на всі питання, які ставили депутати, зокрема щодо "Приватбанку" та справи Олега Татарова, Венедіктова казала "відверто брехню розраховуючи на те, що більшість депутатів не в курсі процесуальних нюансів".

Наприклад, коли її запитали у справі "Приватбанку", вона сказала, що всі ці рішення були погоджені з Національним антикорупційним бюро, а справу Татарова вона передала до Служби безпеки за рішенням суду, повідомила Устінова.

Хоча є рішення Вищого антикорупційного суду про те, що справа має залишитись в НАБУ, але рішення цього суду Венедіктова чомусь не помічає,

– зауважила нардепка від "Голосу".

Якщо повертатись до "Приватбанку", то тут під питанням, наскільки правомірним є підпис Генпрокурорки, тому що всі подання НАБУ мають підписувати прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, наголосила Олександра Устінова.

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Вона додала, що питання також у тому, чи не буде це потім використано в суді і розцінено як політичний тиск.

Суддя у справі Стерненка – "на гачку"

Також Олександра Устінова зазначила, що на суддю, який виніс вирок Сергію Стерненку, чинили тиск. За її словами, більшість активістів та правоохоронців стверджують що цей суддя "на гачку", відповідно, на нього можна чинити тиск

"В п'ятницю мав бути ухвалений вирок Сергію Стерненку, який мав спростувати всі обвинувачення прокуратури, тобто це мав бути виправдувальний вирок, але за тиждень повністю змінилася думка", – сказала Олександра Устінова.

Активіста Сергія Стерненка 23 лютого засудили до 7,3 років позбавлення волі через справу про викрадення людини.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу