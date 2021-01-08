Триває розслідування катастрофи літака біля Тегерану, яке проводиться під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора. За рік правоохоронці провели понад 200 процесуальних та слідчих дій, направили 18 запитів про міжнародну правову допомогу до інших країн.

Українська делегація виїжджала на місце авіакатастрофи в Ірані, де частково змогла оглянути та сфотографувати уламки літака. Про це заявила у фейсбуці генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

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Заява Венедіктової

Вона зазначила, що наразі в Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин та характеру уражень літака, а також обсягу матеріальних збитків та дотримання правил міжнародних польотів.

Окрім того, правоохоронці розпочали дослідження планшету, який знайшли на місці авіакатастрофи. В Україну ґаджет передали в грудні 2020 року.

Україна нарешті отримала від Ірану проєкт фінального технічного звіту про авіакатастрофу літака МАУ біля Тегерану. На аналіз цього документу та внесення до нього зауважень й пропозицій – 60 днів, після цього іранська сторона за місяць має його доопрацювати,

– написала Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що звіт оприлюднять лише після, коли його затвердить рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Зверніть увагу! 5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт. Детальніше про це – читайте за посиланням.

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Український літак МАУ збили в небі над Тегераном 8 січня 2020 року.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей із 7 країн світу.

Кілька днів Іран заперечував збиття літака та зрештою визнав, що у Boeing 737 поцілила іранська ракета.



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу