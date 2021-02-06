Генпродюсера "112 Україна" Марчевського висунули кандидатом у нардепи від ОПЗЖ

Джерело:Пресслужба ОПЗЖ
Генерального продюсера "112 Україна" Артема Марчевського висунули кандидатом в народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя". Він балотуватиметься у виборчому окрузі на Донеччині.
Наразі Марчевський керує молодіжним крилом ОПЗЖ. Рішення про його балотування прийняли 4 лютого на з'їзді партії.
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Він братиме участь у проміжних виборах по виборчому окрузі №50 у Донецькій області.
Наші журналісти цілодобово беруть участь в житті населення, допомагають місцевим жителям висвітлювати проблеми на всю країну і контролюють діяльність місцевої влад,
– заявив він.
До слова, через санкції канали Козака наразі мовлять лише в ютубі, на телебаченні вони заблоковані. Більше про це читайте за посиланням.