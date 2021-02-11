Геннадію Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян"

Джерело:Центр протидії корупції
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Трухановому, а також іншим обвинуваченим. Крім того, судді призначили новий розгляд справи в ВАКС.
Таке рішення ухвалила колегія суддів палати ВАКС 11 лютого під головуванням судді Віктора Панкулича.
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Судді ухвалили рішення:
У Центрі протидії корупції назвали це рішення суду черговою перемогою, зафіксованою у ВАКС.
Наголошуємо, вони не могли ухвалити іншого рішення. Адже закон забороняє суддям виходити за межі скарги прокурорів і адвокатів. А прокурор, своєю чергою, просив саме повторного розгляду справи,
– додали антикорупціонери.
Зауважимо, що Труханова та його спільників улітку 2019 року виправдав Малиновський районний суд Одеси. Він визнав майже усі докази НАБУ і САП недопустимими. Однак, як зауважили в Центрі протидії корупції, у вироку були численні помилки, які свідчать про упередженість суддів.
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