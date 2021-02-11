Геннадію Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Трухановому, а також іншим обвинуваченим. Крім того, судді призначили новий розгляд справи в ВАКС.

Таке рішення ухвалила колегія суддів палати ВАКС 11 лютого під головуванням судді Віктора Панкулича.

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Судді ухвалили рішення:

задовольнити апеляційні скарги прокурорів САП,

скасувати вирок Малиновського районного суду міста Одеси від 4 липня 2019 року.

У Центрі протидії корупції назвали це рішення суду черговою перемогою, зафіксованою у ВАКС.

Наголошуємо, вони не могли ухвалити іншого рішення. Адже закон забороняє суддям виходити за межі скарги прокурорів і адвокатів. А прокурор, своєю чергою, просив саме повторного розгляду справи,

– додали антикорупціонери.

Зауважимо, що Труханова та його спільників улітку 2019 року виправдав Малиновський районний суд Одеси. Він визнав майже усі докази НАБУ і САП недопустимими. Однак, як зауважили в Центрі протидії корупції, у вироку були численні помилки, які свідчать про упередженість суддів.

У чому звинувачують Труханова

Геннадія Труханова підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу "Краян" на 185 мільйонів гривень.

у справі придбання заводу "Краян" на 185 мільйонів гривень. За інформацією слідчих, для будівництва так званої європейської мерії 2016 року Одеська міськрада на чолі з Трухановим купила приміщення колишнього заводу "Краян" за 185 мільйонів гривень. Виявилося, що ця ціна у 43 рази вища, ніж раніше ці приміщення купила фірма-прокладка.

за 185 мільйонів гривень. Виявилося, що ця ціна у 43 рази вища, ніж раніше ці приміщення купила фірма-прокладка. Сам Труханов не визнає своєї провини та не був відсторонений від посади.

та не був відсторонений від посади. Раніше у Малиновському районному суді Одеси Труханова виправдали, однак тепер це рішення скасували.

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