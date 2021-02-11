Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Трухановому, а також іншим обвинуваченим. Крім того, судді призначили новий розгляд справи в ВАКС.

Таке рішення ухвалила колегія суддів палати ВАКС 11 лютого під головуванням судді Віктора Панкулича.

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Судді ухвалили рішення:

задовольнити апеляційні скарги прокурорів САП,

скасувати вирок Малиновського районного суду міста Одеси від 4 липня 2019 року.

У Центрі протидії корупції назвали це рішення суду черговою перемогою, зафіксованою у ВАКС.

Наголошуємо, вони не могли ухвалити іншого рішення. Адже закон забороняє суддям виходити за межі скарги прокурорів і адвокатів. А прокурор, своєю чергою, просив саме повторного розгляду справи,

– додали антикорупціонери.

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