Геннадію Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян"
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Трухановому, а також іншим обвинуваченим. Крім того, судді призначили новий розгляд справи в ВАКС.
Джерело:Центр протидії корупції
Таке рішення ухвалила колегія суддів палати ВАКС 11 лютого під головуванням судді Віктора Панкулича.
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Судді ухвалили рішення:
- задовольнити апеляційні скарги прокурорів САП,
- скасувати вирок Малиновського районного суду міста Одеси від 4 липня 2019 року.
У Центрі протидії корупції назвали це рішення суду черговою перемогою, зафіксованою у ВАКС.
Наголошуємо, вони не могли ухвалити іншого рішення. Адже закон забороняє суддям виходити за межі скарги прокурорів і адвокатів. А прокурор, своєю чергою, просив саме повторного розгляду справи,
– додали антикорупціонери.
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