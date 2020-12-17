Мер Харкова Геннадій Кернес помер уночі проти 17 грудня в берлінській клінці "Шаріте". До цього моменту він тривалий час перебував на лікуванні за кордоном, зокрема боровся з коронавірусом. Кернесу був 61 рік.

Помер Геннадій Кернес: що відомо

Про те, що помер Геннадій Кернес, повідомив його друг бізнесмен Павло Фукс у телеграмі. За його словами, причиною смерті харківського міського голови стали наслідки коронавірусної хвороби.

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Вночі зупинилося величезне добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друже,

– написав Фукс.

Смерть Геннадія Кернеса також підтвердили його дружина Оксана Гайсинська та секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Останній зауважив, що поки нічого не відомо ні про день похорону, ні про місце поховання – це питання мають вирішити упродовж найближчих годин.

Що цьому передувало

Про інфікування коронавірусом Кернеса стало відомим на початку вересня. За деякий час його госпіталізували. І відтоді він перебував на лікуванні.

Але навіть попри це, політик переміг на виборах мера Харкова. І 9 грудня заочно склав присягу, тобто на сесії міськради його не було.

11 грудня стало відомим про те, що стан здоров’я Кернеса значно погіршився і йому довелося перейти на повний діаліз через відмову двох нирок.

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