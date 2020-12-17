Помер Геннадій Кернес
Мер Харкова Геннадій Кернес помер уночі проти 17 грудня в берлінській клінці "Шаріте". До цього моменту він тривалий час перебував на лікуванні за кордоном, зокрема боровся з коронавірусом. Кернесу був 61 рік.
Помер Геннадій Кернес: що відомо
Про те, що помер Геннадій Кернес, повідомив його друг бізнесмен Павло Фукс у телеграмі. За його словами, причиною смерті харківського міського голови стали наслідки коронавірусної хвороби.
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Вночі зупинилося величезне добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друже,
– написав Фукс.
Смерть Геннадія Кернеса також підтвердили його дружина Оксана Гайсинська та секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Останній зауважив, що поки нічого не відомо ні про день похорону, ні про місце поховання – це питання мають вирішити упродовж найближчих годин.
Що цьому передувало
- Про інфікування коронавірусом Кернеса стало відомим на початку вересня. За деякий час його госпіталізували. І відтоді він перебував на лікуванні.
- Але навіть попри це, політик переміг на виборах мера Харкова. І 9 грудня заочно склав присягу, тобто на сесії міськради його не було.
- 11 грудня стало відомим про те, що стан здоров’я Кернеса значно погіршився і йому довелося перейти на повний діаліз через відмову двох нирок.
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Перебіг недуги Геннадія Кернеса: подробиці
- Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня 2020 року.
- У вересні 2020 року в мера Харкова підтвердили коронавірус і двостороннє запалення легенів.
- Спершу Кернес лікувався в Харкові, а згодом його перевезли до німецької клініки "Шаріте".
- На початку жовтня 2020 року бізнесмен і товариш мера Харкова Павло Фукс повідомив, що той отримав негативний тест на коронавірус. Проте кілька місяців потому Кернес все не повертався в Україну.
- Тим часом в Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори, на яких Кернеса втретє обрали міським головою Харкова.
- На початку листопада у Кернеса пообіцяли, що чиновник повернеться до Харкова до 20 грудня та особисто проведе сесію міськради. Після цієї заяви 9 грудня міськрада провела засідання без Кернеса, на якому секретарем міськради обрали заступника мера Ігоря Терехова.
- Того ж місяця Фукс опублікував фото мера Харкова на лікарняному ліжку в Німеччині, щоб розвіяти чутки про нібито смерть посадовця.
- На початку грудня Фукс запевнив, що Кернес планує повернутися до Харкова до 30 грудня.
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