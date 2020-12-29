Генеральний консул України у російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав кримських політв'язнів, які перебувають у місцевому СІЗО.

Малишевський зустрівся з Рустемом Сеїтмеметовим, Сейтумером Сейтумеровим та Османом Сейтумеровим. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба "Кримської солідарності".

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Хлопці щиро шкодують, що на перше судове засідання не були допущені близькі, але передають всім найкращі побажання і слова подяки за їх підтримку. Крім того, під час свого візиту роздрукував і показав хлопцям надіслані фотографії дочок Рустема Сеїтмеметова і сина Сейтумера Сейтумерова,

– розповів Малишевський.

Що розповіли бранці Кремля

Їх етапували через Краснодар і Новоросійськ спершу на "Газелі", а тоді у так званому "столипінському вагоні".

Приблизно 2 тижні вони перебували у спецблоці СІЗО.

Зараз усі 3 бранців перебувають окремо одне від одного.

Наразі вони не скаржаться на умови утривання.

Що сказав Генконсул

Відомство планує організувати бранцям у справі "Хізб ут-Тахрір" матеріальну допомогу. Вони зможуть використати її на продукти та засоби гігієни.

З родинами бранців встановлений контакт для подальшої співпраці.

Зауважте! "Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська політична партія. Вона заборонена у Росії, однак публічно діє у США та Євросоюзі.