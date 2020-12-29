Генконсул України відвідав у ростовському СІЗО політв'язнів із Криму: що сказали бранці Кремля
Генеральний консул України у російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав кримських політв'язнів, які перебувають у місцевому СІЗО.
Малишевський зустрівся з Рустемом Сеїтмеметовим, Сейтумером Сейтумеровим та Османом Сейтумеровим. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба "Кримської солідарності".
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Хлопці щиро шкодують, що на перше судове засідання не були допущені близькі, але передають всім найкращі побажання і слова подяки за їх підтримку. Крім того, під час свого візиту роздрукував і показав хлопцям надіслані фотографії дочок Рустема Сеїтмеметова і сина Сейтумера Сейтумерова,
– розповів Малишевський.
Що розповіли бранці Кремля
- Їх етапували через Краснодар і Новоросійськ спершу на "Газелі", а тоді у так званому "столипінському вагоні".
- Приблизно 2 тижні вони перебували у спецблоці СІЗО.
- Зараз усі 3 бранців перебувають окремо одне від одного.
- Наразі вони не скаржаться на умови утривання.
Що сказав Генконсул
- Відомство планує організувати бранцям у справі "Хізб ут-Тахрір" матеріальну допомогу. Вони зможуть використати її на продукти та засоби гігієни.
- З родинами бранців встановлений контакт для подальшої співпраці.
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