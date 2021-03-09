Постраждала у ДТП в Польщі: генконсул підтвердив особу дівчини, яка перебуває в комі

П'ятьох людей, які загинули в масштабній аварії у Польщі вдалось ідентифікувати. Водночас потерпілу, яку кілька днів шукали рідні, тільки зараз упізнав санітар в одній з лікарень Перемишля.

Дівчиною, яка перебуває у комі з перебинтованим обличчям, є Анастасія Кочаткова. Це в ефірі підтвердив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

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Потерпілу в ДТП Польщі ідентифікували

За його словами, наразі мама постраждалої перебуває з донькою у лікарні Перемишля.

Це саме та дівчина, про яку спочатку говорили, що вона була шостою особою, яка загинула. Лікарі реанімували її і вона живе,

– зазначив Павлюк.

В якому стані інші потерпілі

Ім'я Анастасії Кочаткової є у списку пасажирів, які купували квиток. Водночас серед загиблих її не було. Батьки самостійно почали обдзвонювати лікарні та поширювати фото доньки.

Генконсул зауважив, що наразі 22 особи ще перебувають в лікарнях. Двоє з них – у дуже важкому стані. (Кочаткова і чоловік, який перебуває у лікарні Жешова). Усі потерпілі потребують операцій.

В Польщі відмовлялись лікувати українців

Він розповів, що в місті Ярославі в лікарні відмовились надати допомогу, адже вони не мали на руках страхового поліса. "Я втрутився і поговорив з представником шпиталю: вони надали допомогу і поставили на чергу на операцію", – сказав Павлюк.

Генконсул нагадав, що рік тому був схожий випадок з лікарнею. Тоді автобус розбився в горах біля Перемишля і у шпиталі теж не хотіли надавати допомогу. Ситуацію розв'язали тільки тоді, коли почесний консул вніс в касу готівкою 12 тисяч злотих.

Павлюк додав, що наразі важко сказати, в яких розмірах родичі постраждалих отримають виплати. Це стане відомо після підрахунку видатків і виставлених рахунків.

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"Майже всі наші громадяни були застраховані, але в разі чого – ми знайдемо можливість, як розрахуватись зі шпиталями", – додав генконсул.

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