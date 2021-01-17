Між Феодосією і Керчю в окупованому Криму раніше було велике озеро Генеральське з прісною водою. Також його називають піщанкою.

Наразі на місці озера немає слідів від води, а на дні ростуть дерева. Про це розповіли в інстаграм-акаунті InstadronCrimea.

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Озеро повністю висохло

Раніше на місці водойми було повноцінне повне озеро. Але наразі від нього залишилась лише пустка.



Озеро у Криму пересохло / Фото з інстаграм-сторінки InstadronCrimea



Як виглядає Генеральське озеро з інстаграм-сторінки InstadronCrimea

В його околицях розташовується кілька садових кооперативів. Ще у 2014 – 2015 років користувачі інтернету зберігали світлини з природною прісною водоймою.

Дуже сподіваюся, що дощі, які тривають кілька днів у Криму, хоч якось допоможуть розв'язати проблему прісної води в Криму,

– зазначили у повідомленні.



На дні озера ростуть дерева / Фото з інстаграм-сторінки InstadronCrimea

Раніше у Криму пересохло Аянське водосховище, яке постачало воду мешканцям Сімферополя.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант – Росія.

Ситуація з водою у Криму: коротко