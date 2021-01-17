На дні ростуть дерева: Генеральське озеро у Криму повністю висохло – жахаючі фото
Між Феодосією і Керчю в окупованому Криму раніше було велике озеро Генеральське з прісною водою. Також його називають піщанкою.
Наразі на місці озера немає слідів від води, а на дні ростуть дерева. Про це розповіли в інстаграм-акаунті InstadronCrimea.
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Озеро повністю висохло
Раніше на місці водойми було повноцінне повне озеро. Але наразі від нього залишилась лише пустка.
Озеро у Криму пересохло / Фото з інстаграм-сторінки InstadronCrimea
Як виглядає Генеральське озеро з інстаграм-сторінки InstadronCrimea
В його околицях розташовується кілька садових кооперативів. Ще у 2014 – 2015 років користувачі інтернету зберігали світлини з природною прісною водоймою.
Дуже сподіваюся, що дощі, які тривають кілька днів у Криму, хоч якось допоможуть розв'язати проблему прісної води в Криму,
– зазначили у повідомленні.
На дні озера ростуть дерева / Фото з інстаграм-сторінки InstadronCrimea
Раніше у Криму пересохло Аянське водосховище, яке постачало воду мешканцям Сімферополя.
Ситуація з водою у Криму: коротко
- Для Криму 2020 рік став одним із найпосушливіших за останні півтора сторіччя. І найбільш вододефіцитним від початку окупації півострова.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до такого стану Крим довела Росія.
- Він зазначив, що Україна розглядатиме питання відновлення водопостачання до Криму виключно в контексті деокупації півострова.
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