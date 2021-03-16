Гендиректор Укроборонпрому Гусєв в Японії захворів на коронавірус

Генеральний директор державного концерну Укроборонпром Юрій Гусєв захворів на COVID-19. Позитивний результат тесту він отримав, перебуваючи з візитом у Японії.

Юрій Гусєв 16 березня перебуває у Японії у складі офіційної української делегації на чолі з міністром оборони України Андрієм Тараном.

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У гендиректора Укроборонпрому – коронавірус

На жаль, сьогодні (16 березня – 24 канал) вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19,

– повідомив Гусєв.

Гендиректор Укроборонпрому перебуває в Посольстві України в Японії на самоізоляції. За його словами, почувається добре.

Щодо усіх робочих питань Гусєв залишається з командою державного концерну на постійному зв'язку дистанційно.

Через COVID-19 голова Укроборонпрому пропустить переговори з японською стороною.

Що відомо про Юрія Гусєва

Він народився 15 листопада 1979 року в Коростишеві на Житомирщині.

Президент призначив Гусєва головою Укроборонпрому 3 грудня 2020 року.

До цього він був головою Херсонської області.

А також балотувався в парламент від "Слуги народу", проте в якийсь момент знявся з виборів.

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