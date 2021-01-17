Гендиректор соціальної мережі Parler, яка популярна серед прихильників Трампа – втік з дому. Джон Матце зробив це на тлі погроз вбивством.

Його адвокат Девід Грозбек у судовому позові зазначив, що той був змушений "сховатися зі своєю родиною після отримання погроз вбивством та загроз щодо власної безпеки". Про це повідомляє Business Insider.

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Відповідне подання було частиною позову мережі Parler проти компанії Amazon Web Services щодо повернення соціальної мережі в простір інтернету.

У Amazon припинили надавати доступ мережі Parler після оприлюднення заяви про те, що платформа має насильницький вміст, що стосується штурму Капітолія.

Amazon заявив, що Parler не міг та не бажав видаляти "вміст, що загрожує громадській безпеці, зокрема шляхом підбурювання до насилля, катувань та вбивств чиновників і громадян".

Після заворушень у Вашингтоні 6 січня компанія Google також видалила Parler зі свого онлайн-магазину.

Зверніть увагу! Після штурму Капітолія Facebook заморозив сторінку Дональда Трампа на 24 години, а Twitter – на 12 годин. Згодом керівництво соцмережі Twitter вирішило назавжди заблокувати його профіль.

Заворушення у Вашингтоні: що треба знати

Прихильники Дональда Трампа після мітингу у Вашингтоні 6 січня – увірвалися в будівлю Капітолію, де Конгрес мав затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента.

У Вашингтоні оголосили в місті надзвичайний стан. Внаслідок штурму Капітолія загинули 5 людей.

Водночас щонайменше 70 особам висунули різні обвинувачення, зокрема порушення комендантської години й незаконне проникнення в держустанову.

Штурм Капітолію почався після мітингу, на якому Трамп виголосив промову і закликав людей йти до будівлі Конгресу. Через це конгресмени-демократи звинуватили Трампа у підбурюванні до бунту. Палата представників проголосувала за його імпічмент.

Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу