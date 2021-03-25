Це потрібно для лікарні, – гендиректор Дніпропетровського медзакладу про політику

Гендиректор Дніпропетровської лікарні імені Іллі Мечникова Сергій Риженко балотувався у мери міста. Він розповів, політика потрібна, аби забезпечувати медзаклад.

Кожен прихід у політику додав ресурси, – Риженко

Лікар наголосив, що у Дніпрі вони постійно залучені у політичний процес. Лікарня, яка вже 7 років рятує поранених на Донбасі українських військових, багато у чому залежить саме від політиків.

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Якби я не був кілька разів депутатом всіх рад, напевно б не було того акценту. Не вийшло б лікарню Мечникова утримувати в належному вигляді. Напевно, це б не була лікарня, яку знають сьогодні не тільки в Україні. Політика в цьому допомагає,

– сказав Риженко.

Він додав, що не соромиться того, що займався політикою, адже це давало лікарні можливість отримати додаткові ресурси, які йшли на лікування і відновлення хворих.

Бе політики нікуди

Риженко заявив, що для того, аби примножити матеріальну базу медзакладу, конче потрібна політика.

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"Тому що є доступ до людей, які схвалюють рішення. Це дуже важливо в наш час, щоб показати, як це необхідно. Тому політика – місцева чи регіональна – обов'язково присутні", – наголосив лікар.

Що відомо про Сергія Риженка