Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини у Криму
Генасамблея ООН 16 грудня ухвалила оновлену резолюцію про права людей в окупованому Криму. За неї проголосували 64 члени ООН.
Голосували за резолюцію у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє Укрінформ.
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Як голосували країни
- За – 64 члени ООН;
- проти – 23 (зокрема, країна-окупант Росія);
- утрималися – 86 країн.
Про що мовиться у резолюції
- Росія дискримінує права жителів окупованого Криму. Зокрема, кримських татар, українців і людей, які належать до інших етнічних і релігійних груп.
- Резолюція засуджує порушення прав людей на півострові, а також окупацію Криму.
- Окрім того, документ засуджує нав'язування кримчанам російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму та придушення національної ідентичності.
- Генасамблея ООН також визнає незаконною російську юрисдикцію та адміністрацію у Криму.
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