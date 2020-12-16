Генасамблея ООН 16 грудня ухвалила оновлену резолюцію про права людей в окупованому Криму. За неї проголосували 64 члени ООН.

Голосували за резолюцію у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє Укрінформ. Актуально Як Росія нарощує війська та озброєння в окупованому Криму: звіт місії України в ОБСЄ Як голосували країни За – 64 члени ООН;

проти – 23 (зокрема, країна-окупант Росія);

утрималися – 86 країн. Про що мовиться у резолюції Росія дискримінує права жителів окупованого Криму. Зокрема, кримських татар, українців і людей, які належать до інших етнічних і релігійних груп. Резолюція засуджує порушення прав людей на півострові, а також окупацію Криму. Окрім того, документ засуджує нав'язування кримчанам російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму та придушення національної ідентичності. Генасамблея ООН також визнає незаконною російську юрисдикцію та адміністрацію у Криму.