Ще за Януковича частину газових родовищ вивели з держвласності, – Гнап

Політики або пов'язані з ними олігархи в ручному режимі контролюють українські надра, і вдаються до різних маніпуляцій, щоб приховати це. Викрадати газові родовища почали ще за часів президента-втікача Віктора Януковича.

Потім їх не повернули у державну власність. Про це в ефірі повідомив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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Родовища вивели з держвласності за Януковича

За його словами, насправді в Україні дуже багато газу. Тому хотілося б, щоб були рішучі кроки щодо повернення родовищ, передусім газових.

Велику частину родовищ фактично вивели з державної власності в часи Януковича. За Петра Порошенка їх не повернули у держвласність. Вони опинилися в руках його оточення і близьких людей до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова,

– розповів Гнап.

Він зауважив, що в Авакова і його партнера Ігоря Котвіцького величезний газовий бізнес. Частина газових родовищ опинилася в руках колишніх народних депутатів і пов'язаних з ними політиків з партії "Свобода".

Гнап: Повернення родовищ – політичний землетрус

"Це буде не просто великим поверненням великих активів, вкрадених в українського народу, а ще й політичним землетрусом", – сказав журналіст.

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Як оточення Азарова почало контролювати родовища

Свого часу Микола Злочевський, як зауважив розслідувач, вивів з державної власності частину газових родовищ, користуючись своїм статусом міністра екології та природних ресурсів.

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Незабаром частина родовищ перейшла різним компаніям, які пов'язані з оточенням п'ятого президента України Петра Порошенка.

Рішенням РНБО активи не повернути

"Одним рішення Ради нацбезпеки і оборони України не можна повернути вкрадені газові родовища у власність держави", – також сказав Гнап. Він додав, що для цього потрібно провести справжню судову реформу, щоб суди однозначно винесли рішення про повернення активів.