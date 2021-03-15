Ще за Януковича частину газових родовищ вивели з держвласності, – Гнап
Політики або пов'язані з ними олігархи в ручному режимі контролюють українські надра, і вдаються до різних маніпуляцій, щоб приховати це. Викрадати газові родовища почали ще за часів президента-втікача Віктора Януковича.
Джерело:24 канал
Потім їх не повернули у державну власність. Про це в ефірі повідомив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.
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Родовища вивели з держвласності за Януковича
За його словами, насправді в Україні дуже багато газу. Тому хотілося б, щоб були рішучі кроки щодо повернення родовищ, передусім газових.
Велику частину родовищ фактично вивели з державної власності в часи Януковича. За Петра Порошенка їх не повернули у держвласність. Вони опинилися в руках його оточення і близьких людей до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова,
– розповів Гнап.
Він зауважив, що в Авакова і його партнера Ігоря Котвіцького величезний газовий бізнес. Частина газових родовищ опинилася в руках колишніх народних депутатів і пов'язаних з ними політиків з партії "Свобода".
Гнап: Повернення родовищ – політичний землетрус
"Це буде не просто великим поверненням великих активів, вкрадених в українського народу, а ще й політичним землетрусом", – сказав журналіст.
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Як оточення Азарова почало контролювати родовища
Свого часу Микола Злочевський, як зауважив розслідувач, вивів з державної власності частину газових родовищ, користуючись своїм статусом міністра екології та природних ресурсів.
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Незабаром частина родовищ перейшла різним компаніям, які пов'язані з оточенням п'ятого президента України Петра Порошенка.
Рішенням РНБО активи не повернути
"Одним рішення Ради нацбезпеки і оборони України не можна повернути вкрадені газові родовища у власність держави", – також сказав Гнап. Він додав, що для цього потрібно провести справжню судову реформу, щоб суди однозначно винесли рішення про повернення активів.
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