Газета The Times переплутала Україну з Білоруссю

Джерело:The Times
Британська газета The Times позначила Україну і Білорусь як Білорусь. Помилки допустилися при друці мапи коронавірусної статистики
Номер з помилкою вийшов 23 березня. Газета доступна і в електронному варіанті, завдяки чому скриншоти з "білоруською" Україною швидко розлетілися мережею.
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У розділі, присвяченому новинам про коронавірус, опублікували карту Європи в різних кольорах. На ній позначили країни залежно від темпів зростання захворюваності на COVID-19.
Одрук стосується України та Білорусі. Уся площа України позначена червоним і підписана як Білорусь. Так само Білоруссю підписана і власне територія Білорусі, однак жовтим кольором.
Карта The Times з помилкою / Скриншот Володимира Корнилова