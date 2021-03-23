Газета The Times переплутала Україну з Білоруссю
Британська газета The Times позначила Україну і Білорусь як Білорусь. Помилки допустилися при друці мапи коронавірусної статистики
Джерело:The Times
Номер з помилкою вийшов 23 березня. Газета доступна і в електронному варіанті, завдяки чому скриншоти з "білоруською" Україною швидко розлетілися мережею.
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Помилка в газеті The Times
У розділі, присвяченому новинам про коронавірус, опублікували карту Європи в різних кольорах. На ній позначили країни залежно від темпів зростання захворюваності на COVID-19.
Одрук стосується України та Білорусі. Уся площа України позначена червоним і підписана як Білорусь. Так само Білоруссю підписана і власне територія Білорусі, однак жовтим кольором.
Карта The Times з помилкою / Скриншот Володимира Корнилова
Інцидент з The New York Times без Криму
- Інше видання The New York Times у США в одному з матеріалів, присвяченому Україні, опублікувало карту із зафарбованим у той ж колір, що й Росія, Кримом.
- Після заклику з боку посольства України в США видання The New York Times змінило карту.
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