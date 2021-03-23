Британська газета The Times позначила Україну і Білорусь як Білорусь. Помилки допустилися при друці мапи коронавірусної статистики

Номер з помилкою вийшов 23 березня. Газета доступна і в електронному варіанті, завдяки чому скриншоти з "білоруською" Україною швидко розлетілися мережею.

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Помилка в газеті The Times

У розділі, присвяченому новинам про коронавірус, опублікували карту Європи в різних кольорах. На ній позначили країни залежно від темпів зростання захворюваності на COVID-19.

Одрук стосується України та Білорусі. Уся площа України позначена червоним і підписана як Білорусь. Так само Білоруссю підписана і власне територія Білорусі, однак жовтим кольором.



Карта The Times з помилкою / Скриншот Володимира Корнилова

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