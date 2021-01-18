Кабмін запровадив державне регулювання ціни на газ, тому тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%. Яка за цим стоїть економіка?

Це зрада чи перемога?

Вирішуйте самі. Ось факти.

1. Різниця між ціною Нафтогазу та Облгаз збутами зросла з 5% в липні (коли скасували ПСО) до 40-47%. Єдиний виняток – вересень (21%).

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2. А що ж ринок? Клієнти ж мають перейти до Нафтогазу та інших торговців, які постачають газ за нижчою ціною. З першого по третій квартал 2020 року, доля регіональної газової компанії (облгаз збути, що продають з націнкою 40-47%) зросла на кілька відсотків. А доля Нафтогазу та інших торговців зменшилась. В останній час доля Нафтогазу почала збільшуватись, але вона складає менше біля 5%. Ринкові механізми не працюють. Це питання до дизайну реформи, до регуляторів, до правоохоронних органів.

3. А що ж субсидії? Давай збільшимо цільову допомогу. Це стандартний (правильний) економічний механізм. В цьому випадку він не найбільш ефективний. Додаткові втрати бюджету, якщо ситуація не зміниться в цьому році, скали би 4,4 млрд грн. Тобто платники податків субсидіюють споживачів, а споживачі передають ці гроші облгаз збутам. 4,4 млрд це фактично трансфер з бюджету облгаз збутам (приватні компанії), які завищують ціну на 40-47%.

4. А як же ж реформа ринку газу? Інфраструктура ринку газу не змінюються. Постанова втратить чинність через два місяці і вся архітектура реформи буде така сама як і раніше. За цей час потрібно підготувати структурні законодавчі зміни для припинення зловживань на ринку газу приватними компаніями.

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5. Це ж порушення умов МВФ? Ні, не так. ПСО не повертається, нафтогаз не змушують віддавати газ приватним компаніям дешево, архітектуру реформи не руйнують. Навпаки, припиняють зловживання на ринку газу через державне регулювання. Але потрібно включити більш системні механізми боротьби з зловживаннями, які працюють трошки довше.

Сподіваюсь ці кілька місяців паузи зі зловживаннями, які надасть державне регулювання, дозволять підготувати та впровадити системні зміни.

Джерело: Facebook