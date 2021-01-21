Ціна на газ в Україні давно вже є не економічним, а політичним питанням. Десятки років керівництво держави демонструє свою турботу про громадян через спеціальні ціни на газ.

Всупереч Конституції: про регулювання цін на газ

У СРСР не було ринкової економіки і ціни на всі товари та послуги встановлювалися у високих партійних кабінетах. Після переходу України на ринкові рейки, ціноутворення переважно стало вільним, за виключенням деяких категорій. Досить жорстке цінове регулювання стосувалося цін та надбавок на так звані "соціально значущі" товари, переважно харчові продукти: борошно, хліб, макаронні вироби, курячі яйця, деякі види м'яса та сала, деякі молочні продукти тощо.

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У середині 2017 року за результатами пілотного проєкту, що тривав понад пів року, таке цінове регулювання було скасовано, як неефективне. Ба більше, низка досліджень показала, що саме на товари, що мають істотну соціальну значущість, ціни зростали швидше, ніж у середньому по цих товарних категоріях.

Але ціна на газ залишалася виключенням. Низькі ціни на блакитне паливо були обов'язковою складовою програм популістських політичних партій.

З іншого боку, саме на газі були сколочені мільярдні статки деякими чиновниками і олігархами. Хоч формально від імені держави блакитним паливом займався НАК "Нафтогаз", завжди це питання вважалося президентським, всупереч Конституції, до слова.

Дешевий газ для населення як це джерело корупції

Була і об'єктивна причина особливості ціноутворення на газ – монопольне становище "Нафтогазу" як оптового продавця і регіональних приватних газзбутів як кінцевих постачальників газу для споживання населенням. Зазначу, що промислові споживачі вже кілька років живуть у ринкових умовах. Кілька сотень газотрейдерів можуть імпортувати газ із-за кордону, вільно торгувати газом між собою всередині країни та постачати газ різним підприємствам. Саме ринкова ціна на газ для промисловості вже кілька років "зашита" в собівартість товарів та послуг (окрім опалення житла), що споживаються українцями. Наприклад, хлібокомбінати випікають хлібобулочні вироби на ринковому газі.

Наші міжнародні партнери давно підштовхують Україну до впровадження ринкових цін на газ і для населення. Адже при існуванні двох цін – спеціальної для побутових споживачів і ринкової для населення, буйним цвітом розквітає корупція. Дешевий газ для населення на рівні облзбутів можна перепродавати за ринковою ціною.

Держава в збитках, які покриватимуться за рахунок наших податків, а хитромудрі "бізнесмени" – в прибутках.

Кілька років тому Україна твердо пообіцяла запровадити ринкові ціни для побутових споживачів. І з невеликими затягуваннями в 2019 році, нарешті, виконала це зобов'язання. Цьому сприяло серйозне (в рази) падіння цін на газ на міжнародних майданчиках. Тому запровадження ринкової ціни для населення на блакитне паливо в Україні спочатку виглядало дуже привабливо.

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Що не так з рішенням Уряду?

Весною 2020 року, з початком карантину, Верховна Рада знову зобов'язала Кабмін регулювати ціни на соціально значущі товари. На той час в Уряду навіть думки не було включити в перелік соціальних товарів блакитне паливо. Обійшлися вже традиційними борошном, хлібом, макаронами і далі за списком.

На ринку газу натомість йшли правильним шляхом – продовжували впроваджувати конкуренцію. Влітку 2020 побутові споживачі отримали право обирати постачальника газу. Кожен громадянин – споживач газу сьогодні може обрати свого постачальника цього палива.

І все було би чудово, якби не інший бік ринку – ціна на газ з осені 2020 року почали стрімко зростати. Влада до останнього тягнула, ніби не помічаючи проблеми, аж поки в регіонах країни не почалися бунти, і громадяни не почали перекривати дороги. Поширена думка, що ці протести були організованими політичними конкурентами. Втім, нехай з цим розбираються правоохоронні органи. А керівництво держави після новорічних свят в паніці шукало варіанти вирішення проблеми.

Ми бачили кілька варіантів відкату реформи, на які навряд би поогодився МВФ, чия підтримка для України на сьогодні надзвичайно важлива. Зрештою, Уряд знайшов варіант включити газ в перелік соціально значущих товарів, на які встановлюється регулювання цін на час ковідного карантину.

Звісно, у цьому рішенні велика доля лукавства. Адже на всі інші соціальні товари ціни регулюються шляхом декларування. Тобто, продавці розміщують інформаційне повідомлення на спеціальному сайті Держспоживслужби про намір підвищити за кілька днів ціни на свій товар до певного рівня. А ціну на газ для побутових споживачів Кабмін встановлює жорстко, на рівні 6'990 грн за тисячу кубів. Нагадаю, що ще три роки тому ціна на блакитне паливо для населення становила 6'957.90 грн/тис. кубів.

Чомусь влада забула, що для населення вже кілька років чудово працює субсидія на комунальні послуги. На сайті Кабміну чітко вказано: "Право на отримання субсидії має кожна українська родина або окрема особа, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу". Якщо є складнощі з офомленням субсидії чи з необхідними документами – потрібно Уряду цим займатися, а не ставити під ризик співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, а разом з цим – макрофінансову стабільність країни.

Окрім того, завжди варто пам'ятати, що далеко не все населення України має доступ до газу. В багатоквартирних будинках, які використовують не газові, а електроплити, буде споживатися електроенергія, яка подорожчала. Велика кількість містечок, селищ, маленьких населених пунктів узагалі не мають доступу до газових мереж. Але за рахунок податків і з їхніх мешканців буде дотація на газ у шикарних маєтках.

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Замість розумного та справедливого рішення влада знову робить дурниці, наражаючи на ризик усю економіку України.

Джерело: Facebook