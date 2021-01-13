Так вже сталося, що два роки поспіль мого життя були частково присвячені перемовинам з МВФ про ціни на газ. Тому в ідею про те, що можна повернути адміністративне регулювання цін на газ і не розірвати при цьому стосунків з Фондом, я жодним чином не вірю.

А без стабільної підтримки МВФ ми ні бюджет 2021 не профінансуємо, ні пікові виплати за боргами в вересні не пройдемо.

Зверніть увагу! Тарифна проблема: чому зросли ціни на газ

Як ефективно і без шкоди виправити ситуацію з тарифами?

Ідея обов'язково публікувати ціни всіх постачальників газу для населення – сама по собі непогана, адже робить ринок більш прозорим для споживача. Але вплив на ціни в цьому опалювальному сезоні вона очевидно матиме приблизно ніякий. І не виправить структурних проблем, які роблять ринок газу в Україні не дуже ефективним: по суті, зараз це поле битви між державною вертикально-інтегрованою монополією та приватною олігархічною монополією. А потрібен нормальний ринок, з рівним доступом трейдерів до ресурсу та конкуренцією як за ціною, так і за якістю послуг.

З тих ідей, які були озвучені, реалістичною є хіба тиск на НКРЕКП з метою скасувати або пом'якшити рішення про підвищення тарифів на розподіл (наскільки правильно тиснути на незалежних регуляторів і чи незалежна НКРЕКП – інше питання).

Нагадаю, тарифи на газ включають в себе не тільки ціну газу як товару, а й вартість його розподілу по домівках або підприємствах споживачів. Саме останній компонент – який і є регульованим, на відміну від ціни газу як товару – і було підвищено регулятором. Всі інші складові росту тарифів – просто зростання ринкових цін на природній газ, а не рішення якогось державного органу. Проте розподіл – лише приблизно десь 10-25% від загального тарифу (в залежності від області та постачальника), все інше дає ціна на газ. Відповідно, значного зниження тарифів за рахунок розподілу не відбудеться – ефект на тарифи від зростання цін на газ є вищим.

Субсидії МВФ не заважають

У всій цій дискусії повністю проігнороване питання підтримки українців за рахунок системи субсидій – які, власне, і передбачені програмою МВФ як заміна низьких тарифів для менш заможної частини населення. Субсидії дуже невдало забрендовані – їх продають як підтримку для бідних і це викликає неприйняття в багатьох отримувачів субсидій, які не вважають себе бідними. Натомість, за своєю суттю вони ближче за все до ідеї "економічного паспорту українця" з передвиборчої програми президента Зеленського, за якою громадяни мають право на частку доходів від природнії ресурсів країни (які належать всьому народу). Проте, це не означає, що не можна провести ребрендінг цієї системи – і, власне, показати людям, що вона ефективніша та краща за штучно занижені ціни. Адже субсидії не треба витрачати на заможних людей (а низькі ціни мають всі) і вони платяться живими грошима, які можна витрачати на будь-що, а не тільки на комуналку.

Звичайно, окрім ребрендингу для вирішення проблеми субсидіями потрібні і більш метаріальні кроки. До того, як до уряду та депутатів дійшло, що в країні зростають тарифи, вони примудрилися затвердити на 2021 рік бюджет зі зниженням суми субсидій на 1 млрд порівняно з 2020 – з 37 до 36 млрд, це при зростанні тарифів приблизно на третину. Інформація "з полів" показує, що явно бідні люди часто мають проблеми з отриманням субсидії – через наявність великої площі в сільських домах, прописаних не там родичів тощо. Очевидно, що це викликає невдоволення і заважає основній меті системи субсидій – компенсувати незаможним людям зростання тарифів.

Щоб реально допомогти людям і не посваритися при цьому з МВФ, треба виправити ці помилки – підвищити видатки на субсидії (перерозподіливши їх з інших статей) та дещо полегшити доступ до отримання субсидій. І почати нарешті говорити людям, що субсидія – не "подачка" від держави, а їхня частка від продажу спільних природних ресурсів.

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На фотографії – "казковий замок ельфів", в якому знаходиться зовсім не казковий сумський облгаз. На жаль, хоч ми й рухаємося поступово вперед, ця будівля все ще характеризує стан нашого газового ринку. А хотілося б вже чогось кращого та більш, власне, схожого на ринок.



Будівля Сумського облгазу / Фото з відкритих джерел

Джерело: Facebook