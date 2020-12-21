На Гаваях ввечері 20 грудня розпочалося виверження вулкана Кілауеа, який є одним з найбільших і найактивніших на островах. Через це вже оголосили червоний рівень загрози.

Виверження викликало землетрус магнітудою 4,4. Про це повідомляє АВС, посилаючись на дані сейсмологів.

Читайте також На Сицилії сталося виверження найвищого вулкана Європи Етна: вражаючі кадри

Гавайська обсерваторія вулканів USGS (HVO) виявила світіння у кратері Халемаумау на вершині вулкану Кілауеа,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією сейсмологів, "ситуація розвивається швидко".

Попіл від виверження, ймовірно, потрапить у громади Пагала, Вуд-Веллі, Наалегу та Оушен-В'ю. Тому мешканців закликають уникати надмірного впливу попелу, який подразнює очі та дихальні шляхи.

Дивіться відео виверження вулкану на Гаваях:

Зауважимо, впродовж останніх кількох тижнів сейсмологи зафіксували "деформацію ґрунту та рівень перевищений рівень землетрусів на вершині Кілауеа.