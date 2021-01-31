Російські найманці продовжують ігнорувати мінські домовленості. Зокрема, війська окупанта розмістили важке озброєння з порушеннями встановлених ліній відведення.

Джерело: штаб ООС

Про чергові порушення бойовиків у своєму звіті за 30 січня 2021 року повідомила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

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Безпілотник місії на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області 28 січня зафіксував багато забороненого озброєння.

Яке озброєння бойовиків виявили

3 одиниці 122-міліметрових гаубиць 2С1 "Гвоздика";

5 одиниць 120-міліметрових мінометів;

14 одиниць танків Т-72.

Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення,

– наголошують в ОБСЄ.

Крім того, на цьому полігоні також зафіксували 10 безпілотників. А це класифікується як військова присутність та присутність військового типу в зоні безпеки.

У штабі наголошують, що це порушення окупантів вкотре демонструє зневажливу позицію представників збройних формувань Росії до норм та прав міжнародних домовленостей.

Зверніть увагу! Бойовики 30 січня поблизу Мар'їнки поранили 2 військових Збройних сил України. Українським захисникам надали першу медичну допомогу, їхній стан – стабільний.