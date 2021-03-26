Гатили із забороненої зброї: в ООС розповіли про бій під Шумами, де загинули 4 військових

Російські окупанти у п'ятницю, 26 березня, неподалік від Шумів обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 міліметрів. Цю зброю забороняють мінські домовленості.

За даними пресслужби Операції Об'єднаних сил, бойовики також стріляли зі станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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У результаті обстрілу 4 військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, 2 отримали поранення,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба ООС наголосила, що "пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу".

"Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників", – повідомили в ООС.

За даними пресслужби, "на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь".

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", – зауважили в ООС.

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