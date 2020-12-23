Міни та обстріли з гранатометів: бойовики на Донбасі вдалися до чергових провокацій
Упродовж минулої доби 22 грудня проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. Обстріли відбувалися біля 3 населених пунктів. Серед воїнів Об'єднаних сил ані бойових втрат, ані поранень, на щастя, немає.
Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 23 грудня оприлюднив пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.
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Де завдали удару бойовики 22 грудня
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
- Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, окупанти застосували проти українських захисників артилерійські системи 122-го калібру.
- На цьому ж напрямку бойовики ще кілька разів відкривали вогонь із гранатометів різних систем.
- Також ворог здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості 8 одиниць за допомогою модернізованого кулемету Калашникова.
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"
- Неподалік Луганського та Південного проросійські найманці застосували міномети 120-го та 82-го калібру.
- Біля Південного бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Обстріли були неприцільними та не становили загрози життю чи здоров'ю українських воїнів. Тому вони вогонь у відповідь не відкривали.
Від початку поточної доби 23 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Всією лінією розмежування спостерігається тиша.
Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюють українські воїни,
– наголошують у штабі.
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