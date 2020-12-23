Упродовж минулої доби 22 грудня проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. Обстріли відбувалися біля 3 населених пунктів. Серед воїнів Об'єднаних сил ані бойових втрат, ані поранень, на щастя, немає.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 23 грудня оприлюднив пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.

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Де завдали удару бойовики 22 грудня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, окупанти застосували проти українських захисників артилерійські системи 122-го калібру.

На цьому ж напрямку бойовики ще кілька разів відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

Також ворог здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості 8 одиниць за допомогою модернізованого кулемету Калашникова.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Неподалік Луганського та Південного проросійські найманці застосували міномети 120-го та 82-го калібру.

Біля Південного бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли були неприцільними та не становили загрози життю чи здоров'ю українських воїнів. Тому вони вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби 23 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Всією лінією розмежування спостерігається тиша.

Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюють українські воїни,

– наголошують у штабі.

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Зауважимо! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу