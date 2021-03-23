Гармаш виключив ймовірність приєднання Байдена до нормандського формату

На думку Сергія Гармаша, президент США Джо Байден не приєднається до засідань "нормандської четвірки". Річ у тім, що про це наразі взагалі не говорять.

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш переконаний, що це вже фантастична ідея.

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Що каже Гармаш

Для приєднання нових сторін потрібна згода усіх учасників нормандського формату.

Про те, що Америка увійде в нормандський формат і Байден сяде за стіл переговорів, взагалі не йдеться,

– наголосив Гармаш.

Щоправда, політик допустив приєднання американського зовнішньополітичного радника президента США або ж офіційного спостерігача. За словами Гармаша, під тиском західних партнерів Росія може піти на такий крок.

Що говорили про ймовірне приєднання Байдена раніше

Президент Володимир Зеленський у грудні 2020 року виступив за приєднання Байдена до нормандського формату. За словами очільника України, участь США посилила б перемовини.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також наголосив, що долучення США позитивно вплине на вирішення ситуації з Донбасом.

Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтверджував, що про приєднання Штатів наразі не мовиться.

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що США необхідні у нормандському форматі, адже саме це змусить Росію йти на поступки.

Нормандський формат створили в 2014 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. У "норманській четвірці" беруть участь 4 країни: Україна, Франція, Німеччина та Росія.