На думку Сергія Гармаша, президент США Джо Байден не приєднається до засідань "нормандської четвірки". Річ у тім, що про це наразі взагалі не говорять.

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш переконаний, що це вже фантастична ідея.

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Що каже Гармаш

Для приєднання нових сторін потрібна згода усіх учасників нормандського формату.

Про те, що Америка увійде в нормандський формат і Байден сяде за стіл переговорів, взагалі не йдеться,

– наголосив Гармаш.

Щоправда, політик допустив приєднання американського зовнішньополітичного радника президента США або ж офіційного спостерігача. За словами Гармаша, під тиском західних партнерів Росія може піти на такий крок.

Зверніть увагу! Нормандський формат створили в 2014 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. У "норманській четвірці" беруть участь 4 країни: Україна, Франція, Німеччина та Росія.

Що говорили про ймовірне приєднання Байдена раніше