Гармаш виключив ймовірність приєднання Байдена до нормандського формату
На думку Сергія Гармаша, президент США Джо Байден не приєднається до засідань "нормандської четвірки". Річ у тім, що про це наразі взагалі не говорять.
Джерело:"Новое Время"
Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш переконаний, що це вже фантастична ідея.
Читайте також Байден відмовив Путіну: дебатів між президентами не буде
Що каже Гармаш
Для приєднання нових сторін потрібна згода усіх учасників нормандського формату.
Про те, що Америка увійде в нормандський формат і Байден сяде за стіл переговорів, взагалі не йдеться,
– наголосив Гармаш.
Щоправда, політик допустив приєднання американського зовнішньополітичного радника президента США або ж офіційного спостерігача. За словами Гармаша, під тиском західних партнерів Росія може піти на такий крок.
Що говорили про ймовірне приєднання Байдена раніше
- Президент Володимир Зеленський у грудні 2020 року виступив за приєднання Байдена до нормандського формату. За словами очільника України, участь США посилила б перемовини.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також наголосив, що долучення США позитивно вплине на вирішення ситуації з Донбасом.
- Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтверджував, що про приєднання Штатів наразі не мовиться.
- Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що США необхідні у нормандському форматі, адже саме це змусить Росію йти на поступки.
Поділитися новиною