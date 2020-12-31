Українська сторона у Тристоронній контактній групі неодноразово заявляла, що сподівається на обмін полоненими до кінця 2020 року. Однак цього не сталося, адже все залежало від Росії, яка сприймає полонених як товар, яким можна торгувати.

Росія використовувала обмін полоненими як політичний інструмент. Про це представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив в ефірі 24 каналу.

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"Росія розглядає і своїх, і наших людей як товар – інструмент для політичної торгівлі. Наразі Росія не бачить рівноправного обміну", – сказав Гармаш.

Чому Росія не хоче обмінювати утримуваних

Він припустив, що для Росії може бути не вигідно віддавати українських полонених, адже вона не отримує натомість політичних поступок.

За словами Гармаша, всі питання, зокрема й щодо обміну полонених, Росія прив'язала до політичних вимог:

скасування постанови Верховної Ради щодо місцевих виборів;

затвердження запропонованої ними дорожньої карти.

Гармаш запевнив, що дорожня карта – неприйнятно для України.

Наш парламент не може виконувати мінські домовленості, адже це не міжнародний правовий акт,

– пояснив він.

Коли може відбутись обмін

Гармаш сказав, що спрогнозувати, коли відбудеться обмін – важко.

Мені важко сказати, коли це станеться. Це може статись або перед, або після чергової нормандської зустрічі на рівні зовнішньополітичних радників,

– заявив Гармаш.

"Якщо вийде продавити можливість саміту Нормандської четвірки – тоді точно це трапиться. Однак в якому обсязі – я не можу сказати. Важко прогнозувати, що може стукнути в голову Путіна", – підсумував він.

Гармаш наголосив, що Україна не анонсувала обмін. Представники української сторони говорили, що лише пропонують звільнити людей до різдвяних свят.