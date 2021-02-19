Гармаш може покинути склад української делегації у ТКГ

Представник окремих районів Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш може покинути склад української делегації. Однак лише за певної умови. Про це заявив сам Гармаш.

Проте Гармаш покине делегацію, тільки якщо керівництво не зробить кроків щодо питання нерегламентованої присутності на перемовинах так званих "громадських експертів" з окупованих територій.

До теми Окупована територія Донбасу більша, ніж зафіксовано в мінських домовленостях, - Гармаш

Що каже Гармаш

Цьогоріч у третьому засіданні ТКГ беруть участь так звані "громадські експерти" з ОРДЛО.

Гармаш запевнив, що їх не запрошував ні один з членів ТКГ. Він додав, якщо погоджуватись із фактом присутності цих людей, це може означати визнання маріонеток Росії з ОРДЛО окремими делегаціями.