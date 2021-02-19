Гармаш може покинути склад української делегації у ТКГ
Представник окремих районів Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш може покинути склад української делегації. Однак лише за певної умови. Про це заявив сам Гармаш.
Джерело:"Остров"
Проте Гармаш покине делегацію, тільки якщо керівництво не зробить кроків щодо питання нерегламентованої присутності на перемовинах так званих "громадських експертів" з окупованих територій.
До теми Окупована територія Донбасу більша, ніж зафіксовано в мінських домовленостях, - Гармаш
Що каже Гармаш
Цьогоріч у третьому засіданні ТКГ беруть участь так звані "громадські експерти" з ОРДЛО.
Гармаш запевнив, що їх не запрошував ні один з членів ТКГ. Він додав, якщо погоджуватись із фактом присутності цих людей, це може означати визнання маріонеток Росії з ОРДЛО окремими делегаціями.
Все просто: або я переконую керівництво в правоті своїх аргументів, і ми починаємо дієво реагувати на порушення формату переговорів і режиму конфіденційності ... Або потрібно шукати відповіді на запитання: що я роблю на кораблі, який пливе не в ту сторону? Тобто, – чи не час чи на вихід?
– заявив Гармаш.
Гармаш зазначив, що необхідно вимагати дотримання тристороннього формату ТКГ, відповідно до мінських угод.
Як має реагувати Україна
- Гармаш пропонує ігнорувати на ТКГ всіх, крім офіційних представників Росії і ОБСЄ.
- Він зауважив, що можна проводити консультації з ОРДЛО тільки в робочих групах ТКГ.
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