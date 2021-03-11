Це приклад ганебної змови, – Лещенко про причетність Порошенка до "труби Медведчука"

Справа про ймовірну причетність Петра Порошенка до "труби Віктора Медведчука" є прикладом ганебної змови. Наразі у цій справі немає підозр, але є безліч речей, які вказують на домовленість політиків.

Ексдепутат Сергій Лещенко розповів, що за допомогою держави та органів, які були під контролем Порошенка, Медведчук отримав стабільний доступ до великих грошей. Як зазначив журналіст, згодом він інвестував їх у політику, розвиток медіа, а потім – у геополітичний поворот України в напрямку Росії.

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За словами Лещенка, щонайменше 3 державні органи залишили відбитки в історії про "трубу Медведчука". Як заявив ексдепутат, чи будуть у цій справі покази щодо Порошенка, можна буде побачити лише згодом у матеріалах.

Тут вже питання, чи дасть свідчення Арсеній Яценюк під протокол, а це дуже важливо, що було зірвано розгляд питання на Кабміні, коли він виніс його, а міністри від Порошенка не прийшли,

– розповів журналіст.

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На думку Лещенка, чинна влада почала розглядати Порошенка не як політика, а як олігарха.

"Як Медведчука, Коломойського, Ахметова, Фірташа – всі одним миром мазані", – наголосив він.

Як підсумував ексдепутат, якщо на Порошенка будуть дивитися як на олігарха, то тоді все стане на свої місця.

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