Це приклад ганебної змови, – Лещенко про причетність Порошенка до "труби Медведчука"
Справа про ймовірну причетність Петра Порошенка до "труби Віктора Медведчука" є прикладом ганебної змови. Наразі у цій справі немає підозр, але є безліч речей, які вказують на домовленість політиків.
Джерело:24 канал
Ексдепутат Сергій Лещенко розповів, що за допомогою держави та органів, які були під контролем Порошенка, Медведчук отримав стабільний доступ до великих грошей. Як зазначив журналіст, згодом він інвестував їх у політику, розвиток медіа, а потім – у геополітичний поворот України в напрямку Росії.
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За словами Лещенка, щонайменше 3 державні органи залишили відбитки в історії про "трубу Медведчука". Як заявив ексдепутат, чи будуть у цій справі покази щодо Порошенка, можна буде побачити лише згодом у матеріалах.
Тут вже питання, чи дасть свідчення Арсеній Яценюк під протокол, а це дуже важливо, що було зірвано розгляд питання на Кабміні, коли він виніс його, а міністри від Порошенка не прийшли,
– розповів журналіст.
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На думку Лещенка, чинна влада почала розглядати Порошенка не як політика, а як олігарха.
"Як Медведчука, Коломойського, Ахметова, Фірташа – всі одним миром мазані", – наголосив він.
Як підсумував ексдепутат, якщо на Порошенка будуть дивитися як на олігарха, то тоді все стане на свої місця.
Порошенко причетний до "труби Медведчука": дивіться відео
Справа про "трубу Медведчука": що відомо
- Справа стосується частини трубопроводу "Самара – Західний напрямок". Його збудували за часів СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави.
- Через рішення деяких суддів труба опинилася у руках компаній, близьких до Медведчука
- РНБО 19 лютого 2021 року ухвалила рішення забрати нафтопродуктопровід в оточення Віктора Медведчука та повернути його Україні.
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