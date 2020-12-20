У Гаазі розслідуватимуть агресію Росії: кого можуть покарати та коли це станеться
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розпочав розслідування щодо воєнних злочинів. Зокрема, йдеться і про агресію Росії на території України. Однак чи вдасться визнати винних злочинцями та коли це станеться – читайте далі.
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Йдеться про кілька видів воєнних злочинів, скоєних під час агресії Росії в Україні
- навмисні напади на громадян і цивільні об'єкти;
- навмисні вбивства;
- тортури;
- жорстоке поводження з громадянами;
- зґвалтування;
- посягання на людську гідність.
Хто понесе відповідальність
При розгляді таких справ в МКС акцент роблять на тих, хто віддавав накази, а не на простих солдатах. Відтак російські військовослужбовці, які керували сепаратистами, цілком ймовірно опиняться на лаві підсудних у Гаазі.
Особи, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу будуть встановлені, затримані і піддані неупередженому міжнародному суду,
– запевнив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
Звісно, Кремль пручатиметься цьому провадженню, адже відповідати тоді доведеться всьому російському військовому керівництву.
Росія ще у 2016 році відкликала свій підпис під Римським статутом, аби уникнути відповідальності. А ще раніше Конституційний суд Росії визнав перевагу національного права над міжнародним.
Втім це справедливо лише доти, поки всі винні у воєнних злочинах в Україні перебуватимуть в Росії. При спробі виїхати в одну з країн-підписантів Римського статуту, їх затримають та екстрадують до Нідерландів.
Крім того, проведення Міжнародним кримінальним судом розслідування злочинів на Донбасі і в Криму може стати стримувальним фактором для сепаратистів та їхніх російських керівників. Адже прокурори не встановили крайнього терміну при вивченні злочинів, відтак і майбутні акти агресії можуть стати предметом розгляду в МКС.
"Ми більш ніж переконані, що факт відповідного судового процесу значною мірою вплине на свідомість проросійських ватажків, а також конкретних російських військових начальників, які віддають відповідні накази, що призводять до вчинення воєнних злочинів", – сказав Єнін.
Скільки триватиме розслідування
Наразі провадження не відкрито. Доповідь прокурорів МКС – лише перший крок. Розгляд справи мають розпочати вже за нового прокурора. Його оберуть навесні 2021 року, а почне працювати у червні.
До того ж такі справи тривають не один рік з огляду на складність в отриманні доказів та в пошуку і проведенні допитів свідків і очевидців воєнних злочинів.
Ці процеси не настільки швидкі, як нам всім хотілося б, але вони невпинно йдуть вперед і крок за кроком "удавка" навколо Путіна і його оточення стискається,
– зауважив Єнін.
Це доводить ще один процес, який Україна почала проти Росії в іншому Міжнародному суді – при ООН. У 2019 році, попри російські доводи щодо безпідставності українських претензій, судді визнали свою юрисдикцію у цій справі. Вони прийняли до розгляду українські позови проти Кремля за такими фактами порушення:
- Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму – щодо агресії на Донбасі;
- Міжнародної конвенції щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації щодо утисків української і кримськотатарської громад у Криму.
Зараз йде підготовка до розгляду справи по суті.
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