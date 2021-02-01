Країни "Великої сімки", зокрема Франція, розчаровані ситуацією щодо боротьби з корупцією в Україні. Там не бачать достатнього прогресу у цьому напрямку.

Джерело: Интерфакс

Особливо непокоїть ситуація з Конституційним Судом. Його скандальна постанова є серйозною перешкодою для боротьби з корупцією, заявив французький посол Етьєн де Понсен.

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Він наголосив, що важливі аспекти законодавства – під загрозою. Мовиться, наприклад, про положення щодо повноважень НАЗК та кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях.

Чому не вдається побороти корупцію

За словами де Понсена, причин неуспішної боротьби з корупцією в Україні є кілька. Зокрема – це наявність зацікавлених кіл. "Усунути тих, хто поставив на карту, складно", – підкреслив дипломат.

І звернув увагу на недолік правових інструментів для просування реформ. Мовляв, закони часто недостатньо добре складені, аби пройти експертизу КСУ, їм бракує технічних деталей.

Ми готові надати юридичну підтримку. У будь-якому випадку, висновок полягає в тому, що наразі ситуація є незадовільною,

– зауважив де Понсен.

Як розв'язати проблему

Французький посол наголосив, що не хоче шукати винних. Проте вважає, що за відсутністю прогресу у реформах в Україні стоять "деякі гравці судової системи та деякі олігархи".

"Думаю, що президент Зеленський щиро переконаний у необхідності реформ, що він наполягає на цьому напрямку. Але є дуже великі перешкоди", – пояснив де Понсен.

Аби вийти з цієї кризи, Україні потрібна потужна підтримка Ради, міжнародної спільноти, а також політична воля. Лише тоді можливі зміни на краще, підсумував дипломат.

Важливо! Раніше посли країн G7 представили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Детальніше про рекомендації – читайте за посиланням.