Це може бути як перемога, так і "окозамилювання", – Фурса про наслідки підозри Дубілету

16 березня 2021 , 12:50
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Джерело:

24 канал

Підозри у шахрайстві на 8 мільярдів гривень у "Приватбанку" можна назвати перемогою. Втім у цьому випадку не все так однозначно.

Про це в прямому ефірі сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він спрогнозував, як далі розвиватимуться події у цій справі.

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За словами експерта, підозру ексглаві "Приватбанку" Олександру Дубілету можна розглядати, як рух у правильному напрямку. Однак це буде лише у випадку не окремих підозр, а тоді, коли притягнуть до відповідальності весь топменеджмент і акціонерів.

Це може бути як перемога, так і "окозамилювання" та імітація бурхливої діяльності,
– сказав Фурса.

Як він пояснив, це також може бути і намагання "заарештувати" маленькі справи та просто відвернути увагу.

Як розвиватимуться події далі

Фурса припустив, що тут також є 2 варіанти подій:

  • далі будуть підозри іншим топменеджерам банку та дійдуть до Коломойського;
  • на Дубілету, який зараз перебуває за кордоном, все і закінчиться.

Фурса прокоментував підозру Дубілету: дивіться відео

Увага! Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура вже повідомили експосадовцям про підозри. Там додали, що на перелік підозрюваних може не обмежуватись, адже процес триває.

Підозра Дубілету: головне

  • Ексглаву "Приватбанку" Олександра Дубілета підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.
  • Генпрокурорка Ірина Венедіктова санкціонувала підозри колишнім посадовим особам "Приватбанку". Мова не лише про Дубілета, а й про його заступника та керівника департаменту міжбанківських операцій.
  • Ті діячі підозрюються в тому, що у 2016 році вивели ресурси з банку.
  • Венедіктова також зазначила, що слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію.